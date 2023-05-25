Внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі - Зеленський про продовження безмитної торгівлі ЄС та України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення ЄС щодо продовження безмитної торгівлі з Україною, передає УНН.
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"Є сьогодні й важливе рішення Ради Євросоюзу для України – ще на рік подовжено торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично це повне скасування мит і квот до червня 24-го року. І це новий етап секторальної інтеграції нашої економіки – України та всього Європейського Союзу, те, що однозначно робить нас всіх у Європі сильнішими.
У процесі нашого просування у Євросоюз таку лібералізацію – поки тимчасову – ми маємо зробити постійною, і без жодних винятків та обмежень. Власне, як це й має відповідати духу єдиної та вільної Європи – без бар’єрів. Я дякую за це рішення нашим європейським партнерам! Кожен, хто прагне сили й міцності для всієї Європи, ухвалює саме такі рішення.
Маємо бути свідомі того, що й після цього є ризик, що окремі обмеження все ж можуть залишитися. Якщо тиск окремих урядів на ЄС збережеться. Але внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі. Тож, упевнений, ми зможемо знайти таке рішення, зокрема для фермерів в Україні і в деяких країнах-сусідках, яке відповідатиме нашим спільним європейським інтересам і стандартам", - підкреслив Зеленський.
Доповнення
Президент також зазначив, що провів зустріч сьогодні в Києві з міністром оборони Швеції.
"Подякував за незмінну підтримку для нашої держави, для наших воїнів. Особливий наголос у зустрічі зробили на посиленні нашої оборони бронетехнікою. Обговорили й нашу авіаційну коаліцію, яку створюємо з партнерами", - зауважив Глава держави.
Зеленський додав, що сьогодні Фінляндія відправила новий пакет оборонної підтримки Україні – він став вже 16-м. Загальний обсяг цього пакету – понад 100 мільйонів євро.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Були обговоренні питання, зокрема про авіаційну коаліцію, ситуацію на передовій.