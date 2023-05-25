Внутренняя политика не должна перекрывать общие европейские цели - Зеленский о продлении беспошлинной торговли ЕС и Украины

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"Есть сегодня и важное решение Совета Евросоюза для Украины – еще на год продлена торговая либерализация на украинскую продукцию. Фактически это полная отмена пошлин и квот до июня 24-го года. И это новый этап секторальной интеграции нашей экономики – Украины и всего Европейского Союза, то, что однозначно делает нас всех в Европе сильнее.

В процессе нашего продвижения в Евросоюз такую либерализацию – пока временную – мы должны сделать постоянной, и без каких-либо исключений и ограничений. Собственно, как это и должно соответствовать духу единой и свободной Европы – без барьеров. Я благодарю за это решение наших европейских партнеров! Каждый, кто стремится к силе и прочности для всей Европы, принимает именно такие решения.

Мы должны осознавать, что и после этого есть риск, что отдельные ограничения все же могут остаться. Если давление отдельных правительств на ЕС сохранится. Но внутренняя политика не должна перекрывать общие европейские цели. Поэтому, уверен, мы сможем найти такое решение, в частности для фермеров в Украине и в некоторых странах-соседках, которое будет отвечать нашим общим европейским интересам и стандартам", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент также отметил, что провел встречу сегодня в Киеве с министром обороны Швеции.

"Поблагодарил за неизменную поддержку для нашего государства, для наших воинов. Особый упор во встрече сделали на усилении нашей обороны бронетехникой. Обсудили и нашу авиационную коалицию, которую создаем с партнерами", - отметил Глава государства.

Зеленский добавил, что сегодня Финляндия отправила новый пакет оборонной поддержки Украине – он стал уже 16-м. Общий объем этого пакета – более 100 миллионов евро.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Были обсуждены вопросы, в частности об авиационной коалиции, ситуации на передовой.