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Внутрішні питання: у "Слузі народу" розповіли, про що йшлося на зустрічі із Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Внутрішні і організаційні питання - про це йшлося під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, сказала журналістам представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук, передає УНН.

“(Йшлося про — ред.) внутрішні наші організаційні питання партії, її розбудови та питання фракції”, — повідомила Верещук.

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Крім того, вона повідомила, що на зустрічі був присутній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Як повідомляв УНН, Зеленський сьогодні планував зустрітись із фракцією “Слуга народу”.

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