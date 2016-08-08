Вночі у Харкові поблизу багатоповерхівки згоріли дві автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Вночі у Московському районі Харкова поблизу житлової багатоповерхівки горіло два автомобіля. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України у Харківській області.
О 02:07 до чергової частини Головного управління ДСНС у Харківській області надійшло повідомлення про загорання автомобілів Chevrolet Aveo та Ford Mondeo у дворі поблизу багатоквартирного будинку на вул. Світла, 9.
На момент прибуття рятувальників вогнем повністю були охоплені моторні відсіки та частково салони автомобілів на загальній площі 7 кв.м.
Вогнеборці ліквідували загоряння о 04:26.
Причина виникнення пожежі в автомобілі та збитки наразі встановлюються.