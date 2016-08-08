Ночью в Харькове вблизи многоэтажки сгорели два автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Ночью в Московском районе Харькова вблизи жилой многоэтажки горели два автомобиля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Харьковской области.
В 2:07 в дежурную часть Главного управления ГосЧС в Харьковской области поступило сообщение о возгорании автомобилей Chevrolet Aveo и Ford Mondeo во дворе возле многоквартирного дома по ул. Светлая, 9.
На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены моторные отсеки и частично салоны автомобилей на общей площади 7 кв.м.
Пожарные ликвидировали возгорание в 4:26.
Причина возникновения пожара и убытки устанавливаются.