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Сили ППО вночі над Одещиною збили 2 ворожі крилаті ракети – ОВА

Сили ППО вночі над Одещиною збили 2 ворожі крилаті ракети – ОВА

Київ • УНН

 • 204068 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Вночі 18 червня сили ППО збили дві ворожі крилаті ракети, які російські окупанти випустили з території тимчасово окупованого Криму. Про це у Telegram повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

“Вночі ворог атакував Одещину ракетами, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Дякую нашим військовим за гарно виконану роботу — дві смертоносні пташки знищено”, — зазначив він.

Деталі

Братчук додав, що у Чорному морі продовжує перебувати угрупування Чорноморського флоту: 2 кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі.

Він також наголосив, що загроза ракетного удару залишається дуже високою.

Нагадаємо

Під час бойового патрулювання сили оборони виявили дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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