Сили ППО вночі над Одещиною збили 2 ворожі крилаті ракети – ОВА

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“Вночі ворог атакував Одещину ракетами, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Дякую нашим військовим за гарно виконану роботу — дві смертоносні пташки знищено”, — зазначив він.

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Братчук додав, що у Чорному морі продовжує перебувати угрупування Чорноморського флоту: 2 кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі.

Він також наголосив, що загроза ракетного удару залишається дуже високою.

Нагадаємо

Під час бойового патрулювання сили оборони виявили дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.