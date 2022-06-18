Силы ПВО ночью над Одесской областью сбили 2 вражеских крылатых ракеты - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Ночью 18 июня силы ПВО сбили две вражеские крылатые ракеты, которые российские оккупанты выпустили с территории временно оккупированного Крыма. Об этом в Telegram сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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“Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами, летевшими с территории временно оккупированного Крыма. Спасибо нашим военным за хорошо выполненную работу — две смертоносные птички уничтожено”, — отметил он.
Детали
Братчук добавил, что в Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота: 2 корабли-ракетоносцы, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.
Он также подчеркнул, что угроза ракетного удара остается очень высокой.
Напомним
Во время боевого патрулирования силы обороны обнаружили дрейфующую мину у берегов Одесской области. Опасная находка была своевременно ликвидирована подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.