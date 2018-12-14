Вночі Інститут серця охоронятиме персонал
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Працівники Інституту серця залишились на робочих місцях, щоб попередити можливі нічні напади на установу з боку невідомих молодиків з прихованими обличчями. Про це кореспонденту УНН повідомив директор Інституту серця, член-кореспондент Академії медичних наук України, професор Борис Тодуров.
“Персонал порадився: залишились по дві-три людини в кожному відділенні. Залишились чоловіки, щоб завадити, якщо раптом вночі будуть напади на нас, щоб якось цьому протистояти. Можливо я теж сьогодні залишусь на роботі. В мене тут кушетка є”, — сказав Тодуров.
Він також зазначив, що в Інституту є охорона, але не озброєна.
“Є охорона інститутська, але вона неозброєна. Хлопці просто дивляться за порядком”, — зазначив Тодуров.
Як повідомляв УНН, в Інституті серця стався напад незрозумілих людей з прихованими обличчями. Після цього стало відомо, що поліція затримала трьох нападників. В Інституті серця пов’язують напади з майбутніми виборами директора Інституту.