Ночью Институт сердца будет охранять персонал

“Персонал посоветовался: остались по два-три человека в каждом отделении. Остались мужчины, чтобы помешать, если вдруг ночью будут нападения на нас, чтобы как-то этому противостоять. Возможно я тоже сегодня останусь на работе. У меня здесь кушетка есть”, — сказал Тодуров.

Он также отметил, что в Институте есть охрана, но невооруженная.

“Есть охрана институтская, но она невооруженная. Ребята просто следят за порядком”, — отметил Тодуров.

Как сообщал УНН, в Институте сердца произошел приступ непонятных людей со скрытыми лицами. После этого стало известно, что полиция задержала трех нападающих. В Институте сердца связывают нападения с предстоящими выборами директора Института.