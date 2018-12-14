Ночью Институт сердца будет охранять персонал
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Работники Института сердца остались на рабочих местах, чтобы предупредить возможные ночные нападения на учреждение со стороны неизвестных молодчиков со скрытыми лицами. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор Института сердца, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров.
“Персонал посоветовался: остались по два-три человека в каждом отделении. Остались мужчины, чтобы помешать, если вдруг ночью будут нападения на нас, чтобы как-то этому противостоять. Возможно я тоже сегодня останусь на работе. У меня здесь кушетка есть”, — сказал Тодуров.
Он также отметил, что в Институте есть охрана, но невооруженная.
“Есть охрана институтская, но она невооруженная. Ребята просто следят за порядком”, — отметил Тодуров.
Как сообщал УНН, в Институте сердца произошел приступ непонятных людей со скрытыми лицами. После этого стало известно, что полиция задержала трех нападающих. В Институте сердца связывают нападения с предстоящими выборами директора Института.