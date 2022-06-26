Внаслідок збройної агресії росії в Україні загинули 339 дітей

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Більше ніж 952 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії в Україні.

Станом на ранок 26 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 339. Зросла кількість поранених - понад 613.

Як зазначили у відомстві, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

23 червня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області отримали поранення двоє дітей 6 та 9 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Нагадаємо

З Лисичанська евакуювали ще 13 людей, троє з яких – діти.