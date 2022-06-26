В результате вооруженной агрессии рф в Украине погибли 339 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Офис Генерального прокурора сообщает, что в результате вооруженной агрессии россии в Украине погибли 339 детей, более 613 получили ранения. Об этом информирует УНН.
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Более 952 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии в Украине.
По состоянию на утро 26 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 339. Возросло количество раненых – более 613.
Как отметили в ведомстве, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 335, Харьковской – 179, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 57, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.
23 июня в результате артиллерийского обстрела оккупантами пгт Малорязанцево Попаснянского района Луганской области получили ранения двое детей 6 и 9 лет.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.
Напомним
Из Лисичанска эвакуировали еще 13 человек, трое из которых – дети.