Внаслідок вторгнення рф в Україні постраждало щонайменше 909 дітей

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"Більше ніж 909 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 323. Зросла кількість поранених – 586", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 302, Харківській – 173, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській –54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

19 червня внаслідок обстрілу окупантами міста Залізне Донецької області дістала поранення 8-річна дівчинка.

Того самого дня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти дістали осколкові поранення.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами армія рф пошкодила 2028 закладів освіти, з них 209 зруйновано повністю.

Нагадаємо

Начальник національного центру управління обороною рф михайло мізинцев заявив, що з України до росії примусово вивезли понад 1,9 млн осіб, зокрема більше ніж 307 тисяч дітей.