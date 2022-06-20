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В результате вторжения рф в Украине пострадало не менее 909 детей

В результате вторжения рф в Украине пострадало не менее 909 детей

Киев • УНН

 • 89638 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине пострадало по меньшей мере 909 детей: погибли – 323, ранены – 586. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

Цитата

"Более 909 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 20 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 323. Возросло количество раненых – 586", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 302, Харьковской – 173, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

19 июня в результате обстрела оккупантами города Железное Донецкой области получила ранение 8-летняя девочка.

В тот же день в Изюмском районе Харьковской области в водоем, где купались двое детей 13 и 14 лет, попал сдетонировавший снаряд. Дети получили осколочные ранения.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами армия рф повредила 2028 учебных заведений, из них 209 разрушено полностью.

Напомним

Начальник национального центра управления обороной рф михаил мизинцев заявил, что из Украины в россию принудительно вывезли более 1,9 млн человек, в том числе более 307 тысяч детей.

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