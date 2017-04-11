Внаслідок вибуху у петербурзькому метро постраждало 102 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Під час вибуху в петербурзькому метро, за останніми даними, постраждали 102 людини, при цьому понад 50 осіб, в тому числі дитина, залишаються в лікарнях. Про це повідомили в міському комітеті з питань соціальної політики, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Станом на 11 квітня, 102 людини постраждали в теракті в петербурзькому метро", - йдеться в повідомленні.
Раніше у вівторок голова комітету з соціальної політики РФ Олександр Ржаненков повідомив, що поховані всі 13 жертв теракту.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.