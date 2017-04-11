В результате взрыва в петербургском метро пострадало 102 человека

"По состоянию на 11 апреля, 102 человека пострадали в теракте в петербургском метро", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник председатель комитета по социальной политике РФ Александр Ржаненков сообщил, что похоронены все 13 жертв теракта.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинцев не было.