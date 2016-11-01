Внаслідок вибуху на нафтовому танкері в Пакистані загинуло 10 робітників, ще 50 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Пакистані на верфі стався вибух на нафтовому танкері, внаслідок чого загинуло 10 робітників, ще 50 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Щонайменше 10 пакистанських робітників загинуло і понад 50 отримали поранення у вівторок внаслідок потужного вибуху на нафтовому танкері на верфі. Кількість загиблих може зростати, оскільки судно досі палає”, — йдеться у повідомленні.
Судно було пришвартоване в Gaddani, в 45 км на північний захід від портового міста Карачі.
Зазначається, що з Карачі викликали пожежних, але враховуючи масштаби вогню, вони виявились не ефективними. Рятувальникам не вистачає піни, щоб загасити пожежу.