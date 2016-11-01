В результате взрыва на нефтяном танкере в Пакистане погибли 10 рабочих, еще 50 ранены

"По меньшей мере 10 пакистанских рабочих погибли и более 50 получили ранения во вторник в результате мощного взрыва на нефтяном танкере на верфи. Количество погибших может расти, поскольку судно до сих пор пылает", - говорится в сообщении.

Судно было пришвартовано в Gaddani, в 45 км к юго-западу от портового города Карачи.

Отмечается, что из Карачи вызвали пожарных, но учитывая масштабы огня, они оказались не эффективными. Спасателям не хватает пены, чтобы потушить пожар.