В результате взрыва на нефтяном танкере в Пакистане погибли 10 рабочих, еще 50 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Пакистане на верфи произошел взрыв на нефтяном танкере, в результате чего погибли 10 рабочих, еще 50 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере 10 пакистанских рабочих погибли и более 50 получили ранения во вторник в результате мощного взрыва на нефтяном танкере на верфи. Количество погибших может расти, поскольку судно до сих пор пылает", - говорится в сообщении.
Судно было пришвартовано в Gaddani, в 45 км к юго-западу от портового города Карачи.
Отмечается, что из Карачи вызвали пожарных, но учитывая масштабы огня, они оказались не эффективными. Спасателям не хватает пены, чтобы потушить пожар.