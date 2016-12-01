Внаслідок пожежі у Вінниці без даху над головою залишились 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ-ВІННИЦЯ. 1 грудня. УНН. Дах будинку та домашні речі було знищено внаслідок пожежі у 1-му провулку Топольського в місті Вінниця. Сім’ї власників будинку у кількості 10 чоловік надали номери для тимчасового проживання в місцевому готелі. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ДСНС України у Вінницькій області.
Рятувальники з’ясували, що горить житловий будинок площею 54 кв.м.
Працівники чергового караулу ДПРЧ-5 та два відділення чергового караулу ДПРЧ-3 м.Вінниці у кількості 13 чоловік особового складу на трьох одиницях спецтехніки ліквідували пожежу.
Нині вирішують питання про відшкодування збитків, завданих пожежею.
Причину загорання з’ясовують фахівці.