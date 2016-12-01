В результате пожара в Виннице без крыши над головой остались 10 человек

КИЕВ-ВИННИЦА. 1 декабря. УНН. Крыша дома и домашние вещи были уничтожены в результате пожара в 1-м переулке Топольского в городе Винница. Семья владельцев дома в количестве 10 человек предоставили номера для временного проживания в местном отеле. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Винницкой области.