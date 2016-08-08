Внаслідок обстрілу було пошкоджено залізничний перегін “Микитівка—Майорськ”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок обстрілів було пошкоджено залізничний перегін “Микитівка—Майорськ”, рух цією ділянкою було припинено. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook, передає УНН.
“Тема щодо відновлення роботи залізничного перегону „Нікітовка—Майорськ“ останнім часом перебуває у всіх на слуху... В ніч на 1 серпня внаслідок чергового обстрілу з боку незаконних збройних формувань ОРДО єдина відновлена залізнична колія цього перегону знову була пошкоджена і рух залізничного транспорту припинився”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що “Укрзалізниця” у той же день направила на адресу СЦКК відповідну заявку, яка 1 серпня була погоджена українською стороною.
“На жаль, від російської сторони Спільного центру та керівництва ОРДО, станом на 6 серпня гарантій безпеки для проведення робіт не отримано. За оцінками Укрзалізниці, для відновлення транспортного сполучення необхідно 2-3 години робочого часу”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці липня через перегін "Микитівка-Майорськ" Україна почала отримувати вугілля з Донбасу.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.