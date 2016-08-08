В результате обстрела был поврежден железнодорожный перегон "Никитовка-Майорск"

"Тема относительно возобновления работы железнодорожного перегона "Никитовка-Майорск" в последнее время находится у всех на слуху... В ночь на 1 августа в результате очередного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО единственная восстановленная железнодорожная колея этого перегона снова была повреждена и движение железнодорожного транспорта прекратился", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" в тот же день направила в адрес СЦКК соответствующую заявку, которая 1 августа была согласована украинской стороной.

"К сожалению, от российской стороны Общего центра и руководства ОРДО, по состоянию на 6 августа гарантий безопасности для проведения работ не получено. По оценкам Укрзализныци, для восстановления транспортного сообщения необходимо 2-3 часа рабочего времени", - добавляется в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.