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Внаслідок авіаудару в Тиграї загинуло 10 осіб, понад 20 постраждали

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Серед 10 людей, загиблих під час авіаудару ефіопських військових у четвер по столиці регіону Тиграй. Про це інформує УНН з посиланням на АР.

Внаслідок авіаудару в Тиграї загинуло 10 осіб, понад 20 постраждали

Деталі

Прес-секретар уряду Легессе Тулу повідомив, що новий авіаудар був націлений на ділянку в місті Мекеле, яка використовується силами Тиграя для виготовлення та ремонту зброї.

Прес-секретар Tigray Нахусенай Белай заперечив, що авіаудари вразили військову ціль, і сказав, що вразили “цивільну резиденцію”. За його словами, серед загиблих троє дітей. Хайелом Кебеде, колишній директор флагманської лікарні для направлення Айдер, сказав, що 10 людей загинули і 21 поранено, і він очікує, що кількість зросте.

Уряд Ефіопії стверджував, що останні авіаудари були обмежені військовими об’єктами, але сили Тиграя стверджують, що замість цього були націлені цивільні об’єкти, включаючи фабрики та клініку.

Нагадаємо

Прес-секретар Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Йенс Лаерк заявив на брифінгу в Женеві, що місцеві медичні працівники лікарні Мекель підтвердили, що троє дітей були вбиті внаслідок авіаудару на околиці міста.

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