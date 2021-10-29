В результате авиаудара в Тиграе погибли 10 человек, более 20 пострадали

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Пресс-секретарь правительства Легессе Тулу сообщил, что новый авиаудар был нацелен на участок в городе Мекеле, используемый силами Тиграя для изготовления и ремонта оружия.

Пресс-секретарь Tigray Нахусенай Белай возразил, что авиаудары поразили военную цель и сказал, что поразили “гражданскую резиденцию”. По его словам, среди погибших трое детей. Хайэл Кебеде, бывший директор флагманской больницы для направления Айдер, сказал, что 10 человек погибли и 21 ранены, и он ожидает, что количество вырастет.

Правительство Эфиопии утверждало, что последние авиаудары были ограничены военными объектами, но силы Тиграя утверждают, что вместо этого были нацелены гражданские объекты, включая фабрики и клинику.

Напомним

Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Йенс Лаэрк заявил на брифинге в Женеве, что местные медицинские работники больницы Меккель подтвердили, что трое детей были убиты в результате авиаудара на окраине города.