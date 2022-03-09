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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6531 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Житомирській області окупанти завдали низку авіаударів: є загиблі

У Житомирській області окупанти завдали низку авіаударів: є загиблі

Київ • УНН

 • 153731 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Російські окупанти 8 березня завдали низку авіаударів по Житомиру та області, внаслідок чого є загиблі, зокрема діти. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Деталі

Після 20:00 російські окупанти завдали прямого ракетного удару на гуртожиток в обласному центрі. внаслідок цього було повністю зруйновано багатоквартирний будинок.

До поліції надійшла інформація про загибель чотирьох людей. Ще троє дістали поранення. Постраждалим надають медичну і психологічну допомогу. Зараз продовжують розбирати завали.

Також ракетного удару було завдано на приміщення виробничого підприємства у Житомирі. Проводять відповідні роботи на місці події. Інформації про постраждалих людей там поки немає.

Додамо

Авіаудари здійснили і по Малинській громаді.

У селі Малинівці зруйновано приватні будинки. Загинуло п'ятеро людей, двоє з яких діти. У самому Малині внаслідок обстрілу зруйновано обійстя, в якому, попередньо, перебував місцевий житель. Його доля поки невідома. 

У селі Недашках від ракетного влучення ворожої авіації пошкоджено приміщення місцевої школи та лісництва. Дані про постраждалих людей не надходили.

Поліцейські працюють на місцях авіаударів та фіксують наслідки руйнувань.

Додамо

Вчора ​​російські окупанти під час авіаудару у Житомирі розбомбили завод "Ізоват", який виробляє 70% мінеральної вати в Україні. Внаслідок удару поранення дістала одна людина.

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