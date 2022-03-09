У Житомирській області окупанти завдали низку авіаударів: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Російські окупанти 8 березня завдали низку авіаударів по Житомиру та області, внаслідок чого є загиблі, зокрема діти. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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Після 20:00 російські окупанти завдали прямого ракетного удару на гуртожиток в обласному центрі. внаслідок цього було повністю зруйновано багатоквартирний будинок.
До поліції надійшла інформація про загибель чотирьох людей. Ще троє дістали поранення. Постраждалим надають медичну і психологічну допомогу. Зараз продовжують розбирати завали.
Також ракетного удару було завдано на приміщення виробничого підприємства у Житомирі. Проводять відповідні роботи на місці події. Інформації про постраждалих людей там поки немає.
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Авіаудари здійснили і по Малинській громаді.
У селі Малинівці зруйновано приватні будинки. Загинуло п'ятеро людей, двоє з яких діти. У самому Малині внаслідок обстрілу зруйновано обійстя, в якому, попередньо, перебував місцевий житель. Його доля поки невідома.
У селі Недашках від ракетного влучення ворожої авіації пошкоджено приміщення місцевої школи та лісництва. Дані про постраждалих людей не надходили.
Поліцейські працюють на місцях авіаударів та фіксують наслідки руйнувань.
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Вчора російські окупанти під час авіаудару у Житомирі розбомбили завод "Ізоват", який виробляє 70% мінеральної вати в Україні. Внаслідок удару поранення дістала одна людина.