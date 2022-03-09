В Житомирской области оккупанты нанесли ряд авиаударов: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Российские оккупанты 8 марта нанесли ряд авиаударов по Житомиру и области, в результате чего есть погибшие, в том числе дети. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
После 20:00 российские оккупанты нанесли прямой ракетный удар на общежитие в областном центре. Вследствие этого был полностью разрушен многоквартирный дом.
В полицию поступила информация о гибели четырех людей. Еще трое получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Сейчас продолжают разбирать завалы.
Также ракетный удар был нанесен на помещение производственного предприятия в Житомире. Проводят соответствующие работы на месте происшествия. Информации о пострадавших людях там пока нет.
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Авиаудары осуществили и по Малинской общине.
В селе Малиновцы разрушены частные дома. Погибли пять человек, двое из которых дети. В самом Малине в результате обстрела разрушен дом, в котором, предварительно, находился местный житель. Его судьба пока неизвестна.
В селе Недашках от ракетного попадания вражеской авиации повреждено помещение местной школы и лесничества. Данные о пострадавших не поступали.
Полицейские работают на местах авиаударов и фиксируют последствия разрушений.
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Вчера российские оккупанты во время авиаудара в Житомире разбомбили завод "Изоват", который производит 70% минеральной ваты в Украине. В результате удара ранения получил один человек.