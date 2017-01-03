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Власниця джекпоту лотереї “Спортпрогноз” поділилася своїм секретом успіху

Власниця джекпоту лотереї “Спортпрогноз” поділилася своїм секретом успіху

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У тиражі №566 державної лотереї ТОТО “Спортпрогноз”, який відбувся ще в серпні 2016 року, було зірвано джекпот у 140 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба компанії “М.С.Л.”, передає УНН.

Так, власницею головного призу лотереї виявилась жінка із Одеської області на ім’я Юлія, яка зробила виграшну ставку в місті Одеса у “ЛОТО маркеті” за адресою: площа Кулікове поле, 1.

За словами Юлії, у неї велика сім’я: троє дітей та чоловік, завдяки якому, власне, вона й відкрила для себе гру в лотереї.

Історія гри для переможниці розпочалась 4 роки тому, коли одного дня чоловік, збираючись на роботу, залишив вдома інформацію щодо ставок, які необхідно зробити в лотереї “СПОРТЛІГА”. Пізніше він попросив Юлію зробити ставки замість нього і саме тоді вона відкрила для себе світ спортивних лотерей “М.С.Л.”. Перед тим, як виграти джекпот у “Спортпрогнозі”, свої навички футбольного аналітика Юлія відпрацьовувала на лотереї “СПОРТЛІГА”.

Згідно зі слів переможниці, в спортивні лотереї Юлія почала грати всього 4 роки тому, проте футболом вона захоплюється дуже давно.

“Дуже сильно футбол полюбляв мій дідусь, який дуже часто спостерігав за грою київського "Динамо". Хоч на той час ця команда частіше програвала, ніж перемагала, проте він не переставав із разу в раз насолоджуватися грою. Тому можна сказати, що для мене футбол - це наче сімейна традиція. Ця гра нагадує мені про дідуся”, - розповіла Юлія.

Зі слів Юлії, виграші в спортивних лотереях були частим явищем, проте зірваний у “Спортпрогноз” джекпот у 140 тис. грн став найбільшим за весь час.

“Коли я стала краще розбиратись у спортивних подіях та командах, то виграші стали траплятись куди частіше. Але, коли я зрозуміла, що зірвала джекпот, то це був справжній шок. Я не можу сказати, що в той момент я раділа, кричала та стрибала, мій стан скоріш був схожий на напад паніки. Але я точно можу сказати, що цей виграш прийшов до нас дуже вчасно й ця сума виявилась по-справжньому відчутною для нашої сім’ї. Невдовзі в нас захворіли діти і саме цей виграш допоміг нам впоратись із цим лихом. Після того ми купили деяку техніку для дому та ще й залишилось трохи”, — розповіла вона.

Юлія також розповіла, що саме допомогло їй зірвати куш у лотереї “Спортпрогоноз”.

“Хочу сказати, що дуже велику роль у моїй перемозі зіграла газета "Азарт“. Коли я тільки знайомилась із лотереєю "Спортпрогноз“, то мені дуже подобалась статистика, яку ведуть редактори газети. Там є спеціалісти, які аналізують ті чи інші команди та матчі й пропонують своїм читачам варіанти того, на кого можна робити ставки! Я була дуже вражена, адже газета сама підштовхує своїх читачів до виграшів! Зрозумійте мене правильно, не всі прогнози спеціалістів бувають правильними. Проте, якщо взяти той тираж, у якому я виграла, то 3 з 12 матчів, які були зазначені у програмі лотереї, були з абсолютно невідомими для мене командами. Я вирішила прислухатись до рекомендацій редакції й ось! Я виграла джекпот”, - розповіла вона.

Нагадаємо, “Спортпрогноз” - єдина лотерея ТОТО в Україні зі своїм власним джекпотом. Саме ця лотерея посідає перше місце за частотою "зривів" джекпоту в Україні. Для того, щоб зірвати найбільший грошовий приз, необхідно правильно визначити переможців у 12 футбольних матчах, які зазначаються на тираж. При цьому мінімальна вартість ставки - 3 гривні.

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