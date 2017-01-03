Владелица джекпота лотереи "Спортпрогноз" поделилась своим секретом успеха

ukru
Эксклюзив
06:36 • 2217 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 5601 просмотра

Россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 111522 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 145664 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 122566 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 119230 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 149286 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116267 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122747 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130523 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 82035 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 85246 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 53800 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 68566 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 92535 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 111522 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 145664 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 110173 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 117357 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 149286 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 141509 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 149267 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 153870 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 152101 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 155278 просмотра
Актуальное
Владелица джекпота лотереи "Спортпрогноз" поделилась своим секретом успеха

Владелица джекпота лотереи "Спортпрогноз" поделилась своим секретом успеха

Киев • УНН

 • 23490 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В тираже №566 государственной лотереи ТОТО "Спортпрогноз", который состоялся еще в августе 2016 года, был сорван джекпот в 140 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба компании "М.С.Л.", передает УНН.

Так, обладательницей главного приза лотереи оказалась женщина из Одесской области по имени Юлия, которая сделала выигрышную ставку в городе Одесса в "Лото маркете" по адресу: площадь Куликово поле, 1.

По словам Юлии, у нее большая семья: трое детей и муж, благодаря которому, собственно, она и открыла для себя игру в лотерее.

История игры для победительницы началась 4 года назад, когда однажды муж, собираясь на работу, оставил дома информацию по ставкам, которые необходимо сделать в лотерее "СПОРТЛИГА". Позже он попросил Юлию сделать ставки вместо него и именно тогда она открыла для себя мир спортивных лотерей "М.С.Л.". Перед тем, как выиграть джекпот в "Спортпрогноз", свои навыки футбольного аналитика Юлия отрабатывала на лотереи "СПОРТЛИГА".

Согласно словам победительницы, в спортивные лотереи Юлия начала играть всего 4 года назад, однако футболом она увлекается очень давно.

"Очень сильно футбол любил мой дедушка, который очень часто наблюдал за игрой киевского "Динамо". Хотя в то время эта команда чаще проигрывала, чем побеждала, однако он не переставал с раза в раз наслаждаться игрой. Поэтому можно сказать, что для меня футбол - это как семейная традиция. Эта игра напоминает мне о дедушке", - рассказала Юлия.

По словам Юлии, выигрыши в спортивных лотереях были частым явлением, однако сорванный в "Спортпрогноз" джекпот в 140 тыс. грн стал крупнейшим за все время.

"Когда я стала лучше разбираться в спортивных событиях и командах, то выигрыши стали случаться куда чаще. Но, когда я поняла, что сорвала джекпот, то это был настоящий шок. Я не могу сказать, что в тот момент я радовалась, кричала и прыгала, мое состояние скорее было похоже на приступ паники. Но я точно могу сказать, что этот выигрыш пришел к нам очень вовремя и эта сумма оказалась по-настоящему заметной для нашей семьи. Вскоре у нас заболели дети и именно этот выигрыш помог нам справиться с этой бедой. После этого мы купили некоторую технику для дома и еще осталось немного", - рассказала она.

Юлия также рассказала, что именно помогло ей сорвать куш в лотерее "Спортпрогоноз".

"Хочу сказать, что очень большую роль в моей победе сыграла газета "Азарт". Когда я только знакомилась с лотереей "Спортпрогноз", то мне очень нравилась статистика, которую ведут редакторы газеты. Там есть специалисты, которые анализируют те или иные команды и матчи и предлагают своим читателям варианты того, на кого можно делать ставки! Я была очень удивлена, ведь газета сама подталкивает своих читателей к выигрышам! Поймите меня правильно, не все прогнозы специалистов бывают правильными. Однако, если взять тот тираж, в котором я выиграла, то 3 из 12 матчей, которые были указаны в программе лотереи, были с абсолютно неизвестными для меня командами. Я решила прислушаться к рекомендациям редакции и вот! Я выиграла джекпот", - рассказала она.

Напомним, "Спортпрогноз" - единственная лотерея ТОТО в Украине со своим собственным джекпотом. Именно эта лотерея занимает первое место по частоте "срывов" джекпота в Украине. Для того, чтобы сорвать самый большой денежный приз, необходимо правильно определить победителей в 12 футбольных матчах, которые указываются на тираж. При этом минимальная стоимость ставки - 3 гривны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы