Владелица джекпота лотереи "Спортпрогноз" поделилась своим секретом успеха

Так, обладательницей главного приза лотереи оказалась женщина из Одесской области по имени Юлия, которая сделала выигрышную ставку в городе Одесса в "Лото маркете" по адресу: площадь Куликово поле, 1.

По словам Юлии, у нее большая семья: трое детей и муж, благодаря которому, собственно, она и открыла для себя игру в лотерее.

История игры для победительницы началась 4 года назад, когда однажды муж, собираясь на работу, оставил дома информацию по ставкам, которые необходимо сделать в лотерее "СПОРТЛИГА". Позже он попросил Юлию сделать ставки вместо него и именно тогда она открыла для себя мир спортивных лотерей "М.С.Л.". Перед тем, как выиграть джекпот в "Спортпрогноз", свои навыки футбольного аналитика Юлия отрабатывала на лотереи "СПОРТЛИГА".

Согласно словам победительницы, в спортивные лотереи Юлия начала играть всего 4 года назад, однако футболом она увлекается очень давно.

"Очень сильно футбол любил мой дедушка, который очень часто наблюдал за игрой киевского "Динамо". Хотя в то время эта команда чаще проигрывала, чем побеждала, однако он не переставал с раза в раз наслаждаться игрой. Поэтому можно сказать, что для меня футбол - это как семейная традиция. Эта игра напоминает мне о дедушке", - рассказала Юлия.

По словам Юлии, выигрыши в спортивных лотереях были частым явлением, однако сорванный в "Спортпрогноз" джекпот в 140 тыс. грн стал крупнейшим за все время.

"Когда я стала лучше разбираться в спортивных событиях и командах, то выигрыши стали случаться куда чаще. Но, когда я поняла, что сорвала джекпот, то это был настоящий шок. Я не могу сказать, что в тот момент я радовалась, кричала и прыгала, мое состояние скорее было похоже на приступ паники. Но я точно могу сказать, что этот выигрыш пришел к нам очень вовремя и эта сумма оказалась по-настоящему заметной для нашей семьи. Вскоре у нас заболели дети и именно этот выигрыш помог нам справиться с этой бедой. После этого мы купили некоторую технику для дома и еще осталось немного", - рассказала она.

Юлия также рассказала, что именно помогло ей сорвать куш в лотерее "Спортпрогоноз".

"Хочу сказать, что очень большую роль в моей победе сыграла газета "Азарт". Когда я только знакомилась с лотереей "Спортпрогноз", то мне очень нравилась статистика, которую ведут редакторы газеты. Там есть специалисты, которые анализируют те или иные команды и матчи и предлагают своим читателям варианты того, на кого можно делать ставки! Я была очень удивлена, ведь газета сама подталкивает своих читателей к выигрышам! Поймите меня правильно, не все прогнозы специалистов бывают правильными. Однако, если взять тот тираж, в котором я выиграла, то 3 из 12 матчей, которые были указаны в программе лотереи, были с абсолютно неизвестными для меня командами. Я решила прислушаться к рекомендациям редакции и вот! Я выиграла джекпот", - рассказала она.

Напомним, "Спортпрогноз" - единственная лотерея ТОТО в Украине со своим собственным джекпотом. Именно эта лотерея занимает первое место по частоте "срывов" джекпота в Украине. Для того, чтобы сорвать самый большой денежный приз, необходимо правильно определить победителей в 12 футбольных матчах, которые указываются на тираж. При этом минимальная стоимость ставки - 3 гривны.