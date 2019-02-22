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Власнику ротвейлера, який загриз жінку, повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Власнику ротвейлера поліцейські Вознесенська Миколаївської області повідомили про підозру у залишенні в небезпеці місцевої мешканки після нападу собаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління Нацполіції у Миколаївській області.

У Вознесенську на 27-річну жінку напав собака, постраждалу госпіталізували, проте врятувати її не вдалося.

"У понеділок, 18 лютого, о 21:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що у Вознесенську по вулиці Котовського собака кусає людину. Коли на місце події прибули поліцейські, потерпіла жінка знаходилась у непритомному стані, а біля неї сидів пес, попередньо, породи ротвейлер. Під час наближення правоохоронців собака, який був без господаря, одразу втік, а жінку госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Медики діагностували у 27-річної потерпілої чисельні укуси, алкогольну інтоксикацію та переохолодження. У вівторок, 19 лютого, близько 7:30 жінка померла у реанімаційному відділенні Вознесенської ЦРЛ.

"Для встановлення причини її смерті тіло померлої направлено на проведення судово-медичної експертизи", - зазначається у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство" та проводять розслідування обставин події.

Також, подруга загиблої стверджує, що потерпіла йшла на зустріч зі знайомим, у якого є пес вказаної породи. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Нагадаємо, у 2018 році в Одеській області собака породи алабай покусав 6-річну дівчинку.

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