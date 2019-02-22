Власнику ротвейлера, який загриз жінку, повідомили про підозру

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Власнику ротвейлера поліцейські Вознесенська Миколаївської області повідомили про підозру у залишенні в небезпеці місцевої мешканки після нападу собаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління Нацполіції у Миколаївській області.