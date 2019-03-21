Влада ЦАР та збройні угруповання підписали угоду про створення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Влада Центрально-Африканської Республіки (ЦАР) та представники діючих на території країни збройних угруповань підписали угоду про формування уряду. Про це в середу повідомило агентство AFP з посиланням на комісара Африканського союзу з питань миру і безпеки Смаїла Шерги, передає УНН.
“Я щасливий повідомити, що сьогодні в штаб-квартирі Африканського союзу сторони дійшли згоди щодо формування інклюзивного уряду в ЦАР”, — наводить агентство заяву Шерги. Церемонія підписання пройшла в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. Відзначається, що Смаил Шерги виступав основним посередником.
Нагадаємо, 24 січня в суданській столиці Хартумі за сприяння Африканського союзу і ООН стартували переговори між представниками уряду ЦАР і лідерами збройних угруповань.
Після цього, 6 лютого представники уряду і 14 озброєних угруповань підписали мирну угоду.
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Зіткнення в ЦАР між громадами християн (близько 80% населення) і мусульманської меншини почалися в березні 2013 року. Тоді коаліція “Селек”, що представляє інтереси мусульман, повалила президента Франсуа Бозізе. У відповідь християни створили загони ополчення “Антібалака”. За час кризи в ЦАР загинули кілька тисяч чоловік, країну охопив гуманітарна криза.