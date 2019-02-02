Влада ЦАР досягла мирної угоди з 14 озброєними угрупованнями
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Влада Центральноафриканської республіки досягла мирної угоди з 14 озброєними угрупованнями на переговорах в столиці Судану Хартумі, повідомляє УНН з посиланням на видання The Defence Post.
Про це також повідомила місія ООН в ЦАР.
Подробиці домовленостей поки не повідомляються. Представник угруповання Народний фронт відродження Центральноафриканської республіки заявив, що сторони досягли консенсусу з найбільш складних моментів — таких, як амністія для бойовиків і створення уряду з представниками різних сил.
Чи брали участь в переговорах усі основні сили конфлікту, не уточнюється. Як пише сайт The Defence Post, це восьма спроба укласти мир в ЦАР за останні шість років.
Довідка: громадянська війна в ЦАР йде з 2012 року; уряд контролює близько 20% території. Частина угруповань походять від розколотого мусульманського руху “Селека”.
Як повідомляв УНН, ЗМІ виявили зв’язок людей “кухаря Путіна” зі смертю журналістів в ЦАР.