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Влада ЦАР досягла мирної угоди з 14 озброєними угрупованнями

Влада ЦАР досягла мирної угоди з 14 озброєними угрупованнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Влада Центральноафриканської республіки досягла мирної угоди з 14 озброєними угрупованнями на переговорах в столиці Судану Хартумі, повідомляє УНН з посиланням на видання The Defence Post.

Про це також повідомила місія ООН в ЦАР.

Подробиці домовленостей поки не повідомляються. Представник угруповання Народний фронт відродження Центральноафриканської республіки заявив, що сторони досягли консенсусу з найбільш складних моментів — таких, як амністія для бойовиків і створення уряду з представниками різних сил.

Чи брали участь в переговорах усі основні сили конфлікту, не уточнюється. Як пише сайт The Defence Post, це восьма спроба укласти мир в ЦАР за останні шість років.

Довідка: громадянська війна в ЦАР йде з 2012 року; уряд контролює близько 20% території. Частина угруповань походять від розколотого мусульманського руху “Селека”.

Як повідомляв УНН, ЗМІ виявили зв’язок людей “кухаря Путіна” зі смертю журналістів в ЦАР.

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