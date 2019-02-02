Власти ЦАР достигли мирного соглашения с 14 вооруженными группировками
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Власти Центральноафриканской республики достигли мирного соглашения с 14 вооруженными группировками на переговорах в столице Судана Хартуме, сообщает УНН со ссылкой на издание The Defence Post.
Об этом также сообщила миссия ООН в ЦАР.
Подробности договоренностей пока не сообщаются. Представитель группировки Народный фронт возрождения Центральноафриканской республики заявил, что стороны достигли консенсуса по наиболее сложным моментам — таким, как амнистия для боевиков и создание правительство с представителями разных сил.
Участвовали ли в переговорах все основные силы конфликта, не уточняется. Как пишет сайт The Defence Post, это восьмая попытка заключить мир в ЦАР за последние шесть лет.
Справка: гражданская война в ЦАР идет с 2012 года; правительство контролирует около 20% территории. Часть группировок восходят к расколовшемуся мусульманскому движению “Селека”.
Как сообщал УНН, СМИ обнаружили связь людей “повара Путина” со смертью журналистов в ЦАР.