Власти ЦАР и вооруженные группировки подписали соглашение о создании правительства

“Я счастлив сообщить, что сегодня в штаб-квартире Африканского союза стороны договорились по формированию инклюзивного правительства в ЦАР”, — приводит агентство заявление Шерги. Церемония подписания прошла в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Отмечается, что Смаил Шерги выступал основным посредником.

Напомним, 24 января в суданской столице Хартуме при содействии Африканского союза и ООН стартовали переговоры между представителями правительства ЦАР и лидерами вооруженных группировок.

После этого, 6 февраля представители правительства и 14 вооруженных группировок подписали мирное соглашение.

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Столкновения в ЦАР между общинами христиан (около 80% населения) и мусульманского меньшинства начались в марте 2013 года. Тогда коалиция “Селек”, представляющий интересы мусульман, повалила президента Франсуа Бозизе. В ответ христиане создали отряды ополчения “Антибалака”. За время кризиса в ЦАР погибли несколько тысяч человек, страну охватил гуманитарный кризис.