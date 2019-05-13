Влада Шрі-Ланки знову заблокувала соцмережі через напади на мусульман
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Влада Шрі-Ланки тимчасово заблокувала соціальні мережі і месенджери, зокрема, Whatsapp, Viber і Facebook. Про це повідомляє видання Ada Derana з посиланням на департамент інформації уряду, інформує УНН.
Відзначається, що ця міра була викликала “неправдивою пропагандою, що проводиться в соціальних мережах”, а також заворушеннями, що сталися напередодні. Поліцейські ввели комендантську годину в чотирьох районах республіки.
Джерела Reuters повідомили, що декілька десятків людей закидали мечеті і магазини, якими володіють мусульмани. За даними співрозмовників агентства, це сталося в результаті суперечки, яка почалася ще в Facebook.
Reuters додає, що влада заявила про арешт автора поста в соцмережі, який користувачі сприйняли як погрозу. Джерело в поліції розповіло агентству, що також були затримані кілька людей, які напали на магазини.
Нещодавно на Шрі-Ланці заблокували доступ до соцмереж після сутичок мусульман та християн.