Власти Шри-Ланки вновь заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети и мессенджеры, в частности, Whatsapp, Viber и Facebook. Об этом сообщает издание Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства, передает УНН.
Отмечается, что эта мера была вызвала “ложной пропагандой, проводимой в социальных сетях”, а также беспорядками, которые произошли накануне. Полицейские ввели комендантский час в четырех районах республики.
Источники Reuters сообщили, что несколько десятков человек забросали мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. По данным собеседников агентства, это произошло в результате спора, который начался еще в Facebook.
Reuters добавляет, что власти заявили об аресте автора поста в соцсети, который пользователи восприняли как угрозу. Источник в полиции рассказал агентству, что также были задержаны несколько человек, которые напали на магазины.
Недавно на Шри-Ланке заблокировали доступ к соцсетям после столкновений мусульман и христиан.