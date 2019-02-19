Влада Нью-Йорка збирається заборонити дискримінацію за кольором волосся чи зачіскою

Офіційно документ поки що не оприлюднений, як очікують, це станеться цього тижня. Після оприлюднення документа дискримінація на основі зачіски або кольору волосся буде прирівняна до расової і каратиметься відповідно.

“Кожна людина має право мати волосся натурального кольору або фарбувати його, а також носити кучері, косички, хвилі, коси, „вузли банту“, афрокоси та/або має право тримати волосся в нестриженому стані”, — сказано в документі.

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Нові правила, зокрема, означатимуть, що компанії не матимуть права вимагати від співробітників не фарбувати волосся в різні кольори, не носити ірокези або не виголювати на голові візерунки, а також забороняють звільняти, якщо співробітник все-таки зробить таку зачіску.

У разі ж, якщо компанія вирішить звільнити співробітника за його зачіску, їй загрожує штраф в розмірі до 250 тисяч доларів. Єдиний спосіб для компанії уникнути штрафу — довести, що зачіска працівника все-таки порушує правила техніки безпеки або є негігієнічною.

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Автори документу кажуть, що в основному дискримінації через зачіску зазнають афроамериканці і представники меншин. Зокрема, на дискримінацію через зачіски поскаржилися працівники медичної клініки і ресторану. А в Алабамі в 2010 році жінка-афроамериканка була звільнена зі страхової компанії після того, як відмовилася розплести дреди.

New York Times наводить кілька скарг жінок, від яких менеджери вимагають “привести волосся в порядок”.

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У США це перший подібний закон “про зачіски”, але в країні діють закони, що забороняють дискримінацію через расу, стать, гендер, вік і з деяких інших причин.

Як повідомляв УНН, у Каліфорнії висунули звинувачення вчительці вищої школи за те, що вона силоміць відрізала волосся учню на уроці, співаючи при цьому гімн США.