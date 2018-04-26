У США створили інтерактивне волосся
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Художник і дослідник Ерік Паулос з Каліфорнійського університету Берклі придумав інтерактивне волосся, з якими можна взаємодіяти як з комп'ютером. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тjournal.
Інтерактивне волосся може приймати повідомлення, відповідати на повідомлення і "драматично" міняти стиль власника.
Як повідомляв УНН, вчені запропонували боротися з облисінням за допомогою хімікату, який міститься в картоплі фрі.
Повідомляють, що групі японських дослідників вдалося виростити зародки волосяних фолікулів, використовуючи полідиметилсилоксан. Ця речовина додається в картопля фрі, щоб масло, в якому він готується, чи не пінилося.
Вчені регенерують волосся у мишей, використовуючи "просту" методику - використовуючи людські стовбурові клітини. Попередні експерименти довели, що даний метод підходить і для людини.