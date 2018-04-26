В США создали интерактивные волосы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Художник и исследователь Эрик Паулос из Калифорнийского университета Беркли придумал интерактивные волосы, с которыми можно взаимодействовать как с компьютером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тjournal.
Интерактивные волосы могут принимать уведомления, отвечать на сообщения и "драматично" менять стиль владельца.
Как сообщал УНН, ученые предложили бороться с облысением с помощью химиката, который содержится в картофеле фри.
Сообщают, что группе японских исследователей удалось вырастить зародыши волосяных фолликулов, используя полидиметилсилоксан. Это вещество добавляется в картофель фри, чтобы масло, в котором он готовится, не пенилось.
Ученые регенерируют волосы у мышей, используя “простую” методику — используя человеческие стволовые клетки. Предварительные эксперименты доказали, что данный метод подходит и для человека.