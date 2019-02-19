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Власти Нью-Йорка собираются запретить дискриминацию по цвету волос или прическе

Власти Нью-Йорка собираются запретить дискриминацию по цвету волос или прическе

Киев  •  УНН

 • 14367 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Комиссия по правам человека американского Нью-Йорка разработала постановление, запрещающее дискриминировать, увольнять или не допускать в любые общественные места людей через их прически или цвет волос, сообщает издание New York Times, передает УНН. 

Официально документ пока не обнародован, как ожидается, это произойдет на этой неделе. После обнародования документа дискриминация на основе прически или цвета волос будет приравнена к расовой и наказываться соответственно.

"Каждый человек имеет право иметь волосы натурального цвета или красить его, а также носить кудри, косички, волны, косы,"узлы банта", афрокосы и/или имеет право держать волосы в нестриженом состоянии", - сказано в документе.

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Новые правила, в частности, означают, что компании не будут иметь права требовать от сотрудников не красить волосы в разные цвета, не носить ирокезы либо не выбривать на голове узоры, а также запрещают увольнять, если сотрудник все-таки сделает такую прическу.

В случае же, если компания решит уволить сотрудника за его прическу, ей грозит штраф в размере до 250 тысяч долларов. Единственный способ для компании избежать штрафа - доказать, что прическа работника все-таки нарушает правила техники безопасности или является негигиеничной.

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Авторы документа говорят, что в основном дискриминации из-за прически испытывают афроамериканцы и представители меньшинств. В частности, на дискриминацию из-за прически пожаловались работники медицинской клиники и ресторана. А в Алабаме в 2010 году женщина-афроамериканка была уволена из страховой компании после того, как отказалась расплести дреды.

New York Times приводит несколько жалоб женщин, от которых менеджеры требуют "привести волосы в порядок".

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В США это первый подобный закон "о прическах", но в стране действуют законы, запрещающие дискриминацию из-за расы, пола, гендер, возраста и из других причин.

Как сообщал УНН, в Калифорнии предъявлены обвинения учительнице высшей школы за то, что она силой отрезала волосы ученику на уроке, распевая при этом гимн США.

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