Шестимісячна дівчинка підкорила інтернет аномально довгим волоссям

Дівчинка вже народилася з густими чорними волоссям на голові. Але ріст волосся на цьому не зупинився. Зараз дівчинка, якій щойно виповнилося півроку, підкорює всіх пишною шевелюрою.

Батьки створили сторінку в Instagram, де публікують фото дочки. Аккаунт називається Baby Chanko - на честь дитини, і він вже набрав майже 50 тисяч підписників, а кожне фото набирає десятки тисяч лайків.

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УНН зробив добірку найпопулярніших фотографій Чанко.

Нагадаємо, 11-річний хлопчик з Нігерії дивує інтернет гіперреалістичними малюнками.