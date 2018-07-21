Шестимісячна дівчинка підкорила інтернет аномально довгим волоссям
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Шестимісячна жителька Японії Чанко підкорила інтернет незвично густим і довгим волоссям. Фотографії дівчинки публікують в Instagram її батьки, передає УНН.
Дівчинка вже народилася з густими чорними волоссям на голові. Але ріст волосся на цьому не зупинився. Зараз дівчинка, якій щойно виповнилося півроку, підкорює всіх пишною шевелюрою.
Батьки створили сторінку в Instagram, де публікують фото дочки. Аккаунт називається Baby Chanko - на честь дитини, і він вже набрав майже 50 тисяч підписників, а кожне фото набирає десятки тисяч лайків.
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УНН зробив добірку найпопулярніших фотографій Чанко.
Нагадаємо, 11-річний хлопчик з Нігерії дивує інтернет гіперреалістичними малюнками.