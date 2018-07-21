Шестимесячная девочка покорила интернет аномально длинными волосами

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38051 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101941 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123987 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131545 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168867 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153258 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141025 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181148 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Шестимесячная девочка покорила интернет аномально длинными волосами

Шестимесячная девочка покорила интернет аномально длинными волосами

Киев  •  УНН

 • 110677 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Шестимесячная жительница Японии Чанко покорила интернет необычно густыми и длинными волосами. Фотографии девочки публикуют в Instagram ее родители, передает УНН.

Девочка уже родилась с густыми темными волосами на голове. Но рост волос на этом не остановился. Сейчас девочка, которой только исполнилось полгодика, покоряет пышной шевелюрой.

Родители создали страничку в Instagram, где публикуют фото дочери. Аккаунт называется Baby Chanko — в честь ребенка, и уже набрал почти 50 тысяч подписчиков, а каждое фото набирает десятки тысяч лайков.

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УНН сделал подборку самых популярных фотографий Чанко.

Напомним, 11-летний мальчик из Нигерии удивляет интернет гиперреалистическими рисунками.

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