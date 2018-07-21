Шестимесячная девочка покорила интернет аномально длинными волосами

Девочка уже родилась с густыми темными волосами на голове. Но рост волос на этом не остановился. Сейчас девочка, которой только исполнилось полгодика, покоряет пышной шевелюрой.

Родители создали страничку в Instagram, где публикуют фото дочери. Аккаунт называется Baby Chanko — в честь ребенка, и уже набрал почти 50 тысяч подписчиков, а каждое фото набирает десятки тысяч лайков.

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УНН сделал подборку самых популярных фотографий Чанко.

Напомним, 11-летний мальчик из Нигерии удивляет интернет гиперреалистическими рисунками.