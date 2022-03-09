Влада Каховки заявила, що не вела перемовин з озброєними окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Каховській міській територіальній громаді повідомили, що не вступали в перемовини з озброєними російськими окупантами, які сьогодні зайшли в приміщення міськвиконкому, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні зранку 9 березня в приміщення міськвиконкому зайшла група озброєних російських військових. Пробули близько 20 хвилин. Це не були перемовини", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що було прийнято рішення, що життєдіяльність міста не повинна зупинятися.
"Безпека громадян - це наш головний пріоритет. В місті майорять державні прапори. Комунальні підприємства всі працюють. Підприємці можуть продовжувати свою діяльність", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У тимчасово окупованій Новій Каховці провели багатотисячний мітинг проти окупантів.