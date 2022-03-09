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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6420 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Влада Каховки заявила, що не вела перемовин з озброєними окупантами

Влада Каховки заявила, що не вела перемовин з озброєними окупантами

Київ • УНН

 • 85161 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. В Каховській міській територіальній громаді повідомили, що не вступали в перемовини з озброєними російськими окупантами, які сьогодні зайшли в приміщення міськвиконкому, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку 9 березня в приміщення міськвиконкому зайшла група озброєних російських військових. Пробули близько 20 хвилин. Це не були перемовини", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що було прийнято рішення, що життєдіяльність міста не повинна зупинятися.

"Безпека громадян - це наш головний пріоритет. В місті майорять державні прапори. Комунальні підприємства всі працюють. Підприємці можуть продовжувати свою діяльність", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У тимчасово окупованій Новій Каховці провели багатотисячний мітинг проти окупантів.

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