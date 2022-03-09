Власти Каховки заявили, что не вели переговоров с вооруженными оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Каховской городской территориальной общине сообщили, что не вступали в переговоры с вооруженными российскими оккупантами, которые сегодня зашли в помещение горисполкома, передает УНН.
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"Сегодня утром 9 марта в помещение горисполкома зашла группа вооруженных российских военных. Пробыли около 20 минут. Это не были переговоры", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что было принято решение, что жизнедеятельность города не должна останавливаться.
"Безопасность граждан - это наш главный приоритет. В городе развеваются государственные флаги. Коммунальные предприятия все работают. Предприниматели могут продолжать свою деятельность", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Во временно оккупированной Новой Каховке провели многотысячный митинг против оккупантов.