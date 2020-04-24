Влада Індонезії заборонила проводити наради на платформі Zoom
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство оборони Індонезії заборонило використовувати в службових цілях платформу онлайн-конференцій Zoom в зв’язку з загрозами національної безпеки. Про це повідомила в п’ятницю газета The Jakarta Post з посиланням на наказ генерального секретаря відомства віце-адмірала Агус Сетіджі, передає УНН.
“Всі структури та підрозділи міністерства повинні припинити проведення конференцій через даний сервіс”, — підкреслив він. За словами офіцера, “є інформація, що під час нарад за допомогою Zoom може відбуватися дублювання трафіку на сервери в інші держави, що дає можливість третій стороні відстежувати зміст переговорів”.
“Профільним структурам поставлено завдання знайти і надати альтернативні сервіси для проведення онлайн-конференцій”, — вказав він.
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Газета The Wasnington Post 3 квітня повідомила, що кілька тисяч записів відеодзвінків, здійснених через сервіс, опинилися у відкритому доступі в інтернеті. Серед них — робочі конференції різних компаній, заняття в початковій школі, а також приватні розмови користувачів сервісу.
Компанія Zoom Video Communications зі штаб-квартирою в Сан-Хосе (штат Каліфорнія) була заснована в 2011 році американським бізнесменом китайського походження Еріком Юанем. У березні 2020 року щоденна аудиторія сервісу досягла 200 млн осіб.