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Власти Индонезии запретили проводить совещания на платформе Zoom

Власти Индонезии запретили проводить совещания на платформе Zoom

Киев  •  УНН

 • 23843 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство обороны Индонезии запретило использовать в служебных целях платформу онлайн-конференций Zoom в связи с угрозами национальной безопасности. Об этом сообщила в пятницу газета The Jakarta Post со ссылкой на приказ генерального секретаря ведомства вице-адмирала Агус Сетиджи, передает УНН.

“Все структуры и подразделения министерства должны прекратить проведение конференций через данный сервис”, — подчеркнул он. По словам офицера, “есть информация, что во время совещаний с помощью Zoom может происходить дублирование трафика на серверы в другие государства, что дает возможность третьей стороне отслеживать содержание переговоров”.

“Профильным структурам поставлена задача найти и предоставить альтернативные сервисы для проведения онлайн-конференций”, — отметил он.

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Газета The Wasnington Post 3 апреля сообщила, что несколько тысяч записей видеозвонков, осуществленных через сервис, оказались в открытом доступе в интернете. Среди них — рабочие конференции различных компаний, занятия в начальной школе, а также частные разговоры пользователей сервиса.

Компания Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе (штат Калифорния) была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. В марте 2020 ежедневная аудитория сервиса достигла 200 млн человек.

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