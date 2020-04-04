Тисячі записів відеодзвінків з сервісу Zoom потрапили в інтернет - Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кілька тисяч записів приватних відеодзвінків, здійснених через сервіс компанії Zoom Video Communications, що дозволяє організовувати відеоконференції, опинилися у відкритому доступі в інтернеті. Про це в п’ятницю повідомила газета The Washington Post, передає УНН.
За її даними, записи були завантажені на відеохостінги YouTube і Vimeo. Матеріали включали в себе робочі конференції різних компаній, заняття в початковій школі, а також приватні розмови користувачів сервісу. Як повідомило видання, люди, чиї відео виявилися в інтернеті, не знали, що їх відеодзвінки записуються і будуть викладені у Мережу.
Це не перший випадок витоку особистих даних користувачів цього сервісу. Раніше агентство Bloomberg повідомило, що житель американського міста Сакраменто (штат Каліфорнія) подав до суду на Zoom за нібито розголошення конфіденційної інформації третім особам. У заяві позивача стверджується, що при встановлені або відкритті додатку — сервіс без повідомлення передає інформацію про користувача третій стороні, наприклад компанії Facebook.
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Зокрема, видання з огляду та аналітики щодо техніки, додатків та програмного забезпечення TechChurch, раніше також виявило скептичні настрої щодо Zoom.
Як зазначає Bloomberg, популярність Zoom особливо зросла на тлі пандемії коронавірусу та переходу співробітників компаній по всьому світу на віддалену роботу. В результаті вартість акцій компанії з початку року збільшилася більш ніж в два рази.
Компанія зі штаб-квартирою в Сан-Хосе була заснована в 2011 році американським бізнесменом китайського походження Еріком Юанем. Стан підприємця, за оцінкою журналу Forbes, в даний час оцінюється в 6,5 млрд доларів.