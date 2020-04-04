Тисячі записів відеодзвінків з сервісу Zoom потрапили в інтернет - Washington Post

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кілька тисяч записів приватних відеодзвінків, здійснених через сервіс компанії Zoom Video Communications, що дозволяє організовувати відеоконференції, опинилися у відкритому доступі в інтернеті. Про це в п’ятницю повідомила газета The Washington Post, передає УНН.