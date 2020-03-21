В Instagram є сторінка з образами для роботи з дому під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Instagram є сторінка, на якій зібрані образи людей для дистанційної роботи з дому. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку wfhfits.
“Вбрання для роботи з дому. Надсилайте в особисті повідомлення, як ви працюєте з дому”, - йдеться в описі каналу.
На самому каналі можна побачити людей у різноманітних вбраннях у різних стилях, які фотографуються просто перед дзеркалом та на своїх робочих місцях вдома. Також там є вбрання для собак та дітей. На каналі забрані фотографії людей з різних країн і можна побачити, як під час карантину працюють люди різних культур та етнічних груп.
PLEASE DONT TOUCH MY RAF??? MORE LIKE PLEASE DONT TOUCH ME EVER @this.is.avs
Додамо, Ватикан відпустив хворим COVID-19 і лікарям всі гріхи.