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В Instagram є сторінка з образами для роботи з дому під час пандемії

В Instagram є сторінка з образами для роботи з дому під час пандемії

Київ • УНН

 • 13803 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. В Instagram є сторінка, на якій зібрані образи людей для дистанційної роботи з дому. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку wfhfits.

“Вбрання для роботи з дому. Надсилайте в особисті повідомлення, як ви працюєте з дому”, - йдеться в описі каналу.

На самому каналі можна побачити людей у різноманітних вбраннях у різних стилях, які фотографуються просто перед дзеркалом та на своїх робочих місцях вдома. Також там є вбрання для собак та дітей. На каналі забрані фотографії людей з різних країн і можна побачити, як під час карантину працюють люди різних культур та етнічних груп.

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PLEASE DONT TOUCH MY RAF??? MORE LIKE PLEASE DONT TOUCH ME EVER @this.is.avs

Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits)

Додамо, Ватикан відпустив хворим COVID-19 і лікарям всі гріхи.

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