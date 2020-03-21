В Instagram есть страница с образами для работы из дома во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Instagram есть страница, на которой собраны образы людей для дистанционной работы из дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу wfhfits.
“Наряды для работы из дома. Присылайте в личные сообщения, как вы работаете из дома”, — говорится в описании канала.
В самом канале можно увидеть людей в различных нарядах в разных стилях, которые фотографируются прямо перед зеркалом и на своих рабочих местах дома. Также там есть одежда для собак и детей. На канале взяты фотографии людей из разных стран и можно увидеть, как во время карантина работают люди разных культур и этнических групп.
PLEASE DONT TOUCH MY RAF ??? MORE LIKE PLEASE DONT TOUCH ME EVER @ this.is.avs
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