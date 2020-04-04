Тысячи записей видеозвонков из сервиса Zoom попали в интернет - Washington Post

По ее данным, записи были загружены на видеохостинги YouTube и Vimeo. Материалы включали в себя рабочие конференции различных компаний, занятия в начальной школе, а также частные разговоры пользователей сервиса. Как сообщило издание, люди, чьи видео оказались в интернете, не знали, что их видеозвонки записываются и будут выложены в Сеть.

Это не первый случай утечки личных данных пользователей этого сервиса. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что житель американского города Сакраменто (штат Калифорния) подал в суд на Zoom за якобы разглашение конфиденциальной информации третьим лицам. В заявлении истца утверждается, что при установке или открытии приложения — сервис без уведомления передает информацию о пользователе третьим лицам, например компании Facebook.

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В частности, издание по обзору и аналитике техники, приложений и программного обеспечения TechChurch, ранее также выявило скептические настроения по поводу Zoom.

Как отмечает Bloomberg, популярность Zoom особенно возросла на фоне пандемии коронавируса и переходе сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу. В результате стоимость акций компании с начала года увеличилась более чем в два раза.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. Состояние предпринимателя, по оценке журнала Forbes, в настоящее время оценивается в 6,5 млрд долларов.