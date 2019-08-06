Влада Австрії проведе реконструкцію будинку Гітлера
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Колишній власниці будинку в австрійському місті Браунау-ам-Інн, в якому народився Адольф Гітлер, присудили компенсацію в 810 тисяч євро. Будинок, який перейшов у власність держави буде реконструйовано. Про це повідомляє Daily Mirror, пише УНН.
Влада запропонувала архітекторам поділитися своїми проектами, які переосмислюють будівлю. “Тепер, коли рішення суду про компенсацію прийнято, можна знайти нові варіанти використання вдома, де народився Гітлер, виключаючи будь-які пронацистські види діяльності”, — наводить Daily Mirror слова австрійського міністра внутрішніх справ Вольфганга Пешорна.
Доля будинку, в якому народився Гітлер, привертає увагу широкої громадськості вже кілька років. Стурбована перспективою перетворення будівлі в культовий для неонацистів пам’ятник, австрійська влада раніше наполягала на знесенні об’єкта. У 2017 році будинок, незважаючи на протести його власниці Герлінди Поммер, був вилучений у власність держави. Спочатку Поммер присудили компенсацію в 1,5 мільйона євро, однак ця сума була оскаржена фінансовою прокуратурою Австрії.
Згідно із законом, прийнятим Національною радою Австрії в 2016 році, місцева влада може проводити на об’єкті будь-які види архітектурних робіт, включаючи повний демонтаж споруди.
Варто нагадати, що державне лісництво Польщі підготувало проект відновлення дерев’яного будинку, в якому 75 років тому було скоєно невдалий замах на Адольфа Гітлера.