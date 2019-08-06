Власти Австрии проведет реконструкцию здания Гитлера
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Бывший хозяйки дома в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, присудили компенсацию в 810 тысяч евро. Дом, который перешел в собственность государства будет реконструирована. Об этом сообщает Daily Mirror, пишет УНН.
Власти предложили архитекторам поделиться своими проектами, переосмысляющими здание. “Теперь, когда решение суда о компенсации принято, можно найти новые варианты использования дома, где родился Гитлер, исключая любые пронацистские виды деятельности”, — приводит Daily Mirror слова австрийского министра внутренних дел Вольфганга Пешорна.
Судьба дома, в котором родился Гитлер, привлекает внимание широкой общественности уже несколько лет. Обеспокоенные перспективой превращения здания в культовый для неонацистов памятник, австрийские власти ранее настаивали на сносе объекта. В 2017 году дом, несмотря на протесты его владелицы Герлинды Поммер, был изъят в собственность государства. Изначально Поммер присудили компенсацию в 1,5 миллиона евро, однако эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой Австрии.
По закону, принятому Национальным советом Австрии в 2016 году, местные власти могут проводить на объекте любые виды архитектурных работ, включая полный демонтаж постройки.
Стоит напомнить, что государственное лесничество Польши подготовило проект восстановления деревянного дома, в котором 75 лет назад было совершено неудачное покушение на Адольфа Гитлера.